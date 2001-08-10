В Южно-Сахалинске мамы в декрете развивают детей и себя благодаря проекту "Семейная азбука"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске уделяют особое внимание поддержке института семьи, материнства и детства. Для молодых мам создают условия для полезного досуга, развития детей и профессиональной самореализации в декрете.
Один из ярких примеров активной мамы – жительница областного центра Анна Артамонова. Клинический психолог, детский нейропсихолог и спикер АНО «Семейная азбука» успешно совмещает воспитание двоих сыновей – трёхлетнего Вячеслава и пятимесячного Степана – с поддержкой других родителей.
По первому образованию Анна – медицинская сестра, работала в реанимации, но в итоге выбрала клиническую психологию. Во время работы в детском саду №20 «Красная шапочка» она проводила музыкальные занятия, помогавшие малышам адаптироваться и развивать речь. В декрете Анна не оставила любимое дело: ещё при первой беременности она прошла курс «Семейная Азбука: ДО и ПОСЛЕ родов», познакомилась с командой и предложила свою помощь. Сегодня она ведёт музыкальные занятия в фольклорном стиле, куда приходит вместе с сыновьями. На встречах она использует пёрышки, помпоны, деревянные ложки – всё, что привлекает внимание детей, помогает им включиться в игру и разнообразить сенсорный опыт. На «Молочные завтраки» приходят мамы с детьми разного возраста – от первых месяцев жизни.
Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, встречи включают и тематические блоки – например, подготовку детей к школе. Екатерина Лоскутникова, ещё одна участница проекта, поделилась: перед декретом ей говорили, что с ребёнком придётся сидеть дома, но сейчас их жизнь наполнена событиями – они ходят на «молочные завтраки», в библиотеку, на праздники. Ребёнок вовлекается в разные занятия, а мамам самим интересно участвовать. Узнать о предстоящих встречах и присоединиться к сообществу активных мам можно в официальной группе «ВКонтакте».
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