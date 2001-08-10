ВТБ поддерживает талантливую молодежь на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ наградил победителей интеллектуального турнира «Внимание, вопрос!» в г. Корсаков. Ребята получили сертификат на 700 тыс рублей для организации командной познавательной поездки.
Интеллектуальный турнир был посвящен 200-летию со дня рождения генерал-губернатора Михаила Корсакова. В нем приняли участие сборные из 8 школ Корсаковского муниципального округа, которые соревновались в знаниях об экспедициях и деятельности генерал-губернатора, а также об истории основания Корсакова. Организатор турнира – администрация Корсаковского городского округа.
Маршрут поездки, которую совершат победители турнира, охватывает ключевые города России, связанные с именем генерал-губернатора Михаила Корсакова: Санкт-Петербург — место рождения, учебы и кончины государственного деятеля. Москва и Подмосковье (включая Талдом и Дмитров) — здесь находилось его родовое имение Тарусово, где он провел детство. Иркутск — бывшая столица Восточной Сибири, где Корсаков долгие годы руководил регионом в должности генерал-губернатора. Чита — центр Забайкалья, где он служил военным губернатором и наказным атаманом казачьего войска.
«Для ВТБ поддержка таких проектов — это вклад в развитие талантливой молодежи и сохранение исторического наследия региона», – сказала заместитель управляющего ВТБ в Сахалинской области Юлия Дунаева, вручая награду победителям на торжественной церемонии.
Фотограф Azubkova
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