Тихоокеанское
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11:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область намерена довести переработку отходов до 40%

Сахалинская область намерена довести переработку отходов до 40%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область ставит цель не только выполнить промежуточные федеральные нормы по обработке отходов (22,4% от общего объёма), но и достичь повышенного планового показателя – не менее 40%. В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» региональный оператор приступает к практической проверке инфраструктуры. Ключевой этап включает комплексные испытания оборудования на полигоне «Известковый» с участием приглашённого эксперта. Для достижения целевых значений объект готовят к переводу в двухсменный режим, который обеспечит круглосуточную работу и кратный рост годового объёма перерабатываемых отходов.

Для объективной оценки производительности технологической линии на площадку пригласили профильного специалиста – признанного эксперта в области настройки оборудования для обработки ТКО Евгения Комарова. Вместе с сахалинскими коллегами он верифицирует заявленные заводские характеристики каждого узла комплекса. Первые контрольные испытания провели на пакеторазрывателе производства «Ржевмаш». По документам пропускная способность агрегата – 20 тонн в час. Специалисты провели замеры: масса отходов в приёмном ковше погрузчика в среднем равна 180 кг, расчётная оптимальная частота загрузки – один ковш каждые 32 секунды, что обеспечивает требуемую мощность.

Тестирование прошло в присутствии представителя министерства ЖКХ, руководителя регоператора и начальника полигона. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном операторе, оборудование полностью соответствует техническим условиям – пакеторазрыватель успешно пропустил расчётные 20 тонн в час. Полученные данные подтвердили готовность ключевого узла к промышленной эксплуатации. В ближайшее время рабочей группе предстоит провести аналогичные испытания остальных технологических модулей сортировочной линии.

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