36% южносахалинцев включаются в работу за 5–10 минут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Служба исследований SuperJob провела опрос среди экономически активных жителей Южно-Сахалинска, работающих на территории работодателя. Выяснилось, что 36% горожан приступают к своим прямым обязанностям через 5–10 минут после прихода на рабочее место. Ещё 28% опрошенных включаются в работу менее чем за 5 минут – это практически мгновенный старт. В то же время 22% респондентов тратят на подготовку от 10 до 30 минут, 5% – от получаса до часа, а 3% признались, что до начала работы у них проходит более часа. В среднем по городу этот показатель составил 14 минут.

Возраст и уровень дохода влияют на скорость «включения»: респонденты старше 35 лет начинают работать быстрее (13 минут), чем молодёжь до 35 лет (15 минут). Доля тех, кто укладывается в 5 минут, растёт с возрастом – с 22% среди молодёжи до 33% среди сотрудников 45+. Самый оперативный подход – у горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц: их среднее время составляет 12 минут, а 36% из них начинают работать практически сразу.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе SuperJob, быстрее всех «включаются» операторы кол-центров (9 минут), менеджеры по логистике и экономисты (10 минут), маркетологи, снабженцы и офис-менеджеры (11 минут). Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсёстрам – 20 минут, а пиарщики «раскачиваются» дольше всех – в среднем 22 минуты.

________________

Опрос проводился с 15 по 30 июня 2026 года.