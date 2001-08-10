На Курильские острова доставят более 3 тысяч тонн топлива

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 6 (г. Южно-Сахалинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) ведут подготовку к навигационному завозу котельного топлива в отдалённые гарнизоны Сахалинской области. В рамках навигационного завоза 2026 года производственные участки службы, расположенные на островах Итуруп и Кунашир, заявили потребность в поставке более трёх тысяч тонн топлива для прохождения отопительного периода 2026–2027 годов.

Специалисты своевременно провели расчёт потребности, организовали торгово-закупочные процедуры и заключили контракт на поставку. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, в августе 2026 года суда сторонних организаций доставят котельное топливо на Курильские острова. Доставка осуществляется в рамках планового навигационного завоза, который ежегодно обеспечивает удалённые гарнизоны необходимыми ресурсами.

Своевременное формирование запасов топлива позволит обеспечить бесперебойную работу котельных и устойчивое теплоснабжение объектов казарменно-жилищного фонда в предстоящий отопительный сезон. Военные коммунальщики завершают все подготовительные мероприятия для приёма груза.