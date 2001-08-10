Ястреб Малыш второй год защищает сахалинский полигон от чаек и ворон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликском районе ястреб-тетеревятник по кличке Малыш уже два года успешно охраняет полигон твёрдых бытовых отходов от стайных птиц. Хищник предотвращает антисанитарные условия и повреждение техники. В июне 2024 года региональный оператор по обращению с отходами впервые применил на полигоне ТБО технологию биологической репелентации с использованием хищных птиц. Ястреб стал настоящим защитником территории, отпугивая стаи ворон и чаек, которые создавали антисанитарную обстановку и загрязняли помётом автотехнику и оборудование.

Эффект от работы Малыша очевиден: за два года численность чаек на полигоне полностью сократилась, а количество ворон уменьшилось до 10–15 особей. Как рассказали ТИА "Острова" в компании-региональном операторе, орнитолог ногликского полигона Юлия Березовская пояснила, что стайные птицы испытывают генетически заложенный страх перед хищниками. Для их отпугивания достаточно просто показать ястреба – это вызывает у них тревожные крики и заставляет разлетаться. Региональный оператор отметил, что борьба с птицами техническими средствами не всегда эффективна, поэтому биорепеллентация остаётся одним из самых экологичных способов решения проблемы. Метод активно применяется по всей России и способствует улучшению санитарной обстановки на объектах, что соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас Малыш проходит период сезонной линьки, когда у него меняются рулевые крылья. В это время специалисты особенно следят за состоянием птицы, чтобы избежать травм, и добавляют в рацион ястреба витаминно-минеральный комплекс. Вольер для пернатого сотрудника утепляют осенью специальными панелями и световыми лампами, а весной используют только тепловые лампы. За два года работы Малыш стал полноценным членом коллектива полигона.