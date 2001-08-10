Аврора открыла прямой регулярный рейс из Южно-Сахалинска в Шанхай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Аврора» запустила новый регулярный рейс из Южно-Сахалинска в Шанхай – один из самых ярких мегаполисов мира. Первые пассажиры отправились по новому маршруту 2 июля.
Генеральный директор авиакомпании Константин Сухоребрик отметил, что новый рейс открывает широкие возможности: Южно-Сахалинск теперь связан регулярными рейсами с Пекином, Шанхаем и Харбином. Для пассажиров это удобство и больше вариантов путешествий, для региона – важный шаг в развитии транспортной доступности. Руководитель подчеркнул, что событие знаковое: впервые в истории гражданской авиации Сахалин получает прямое авиасообщение с крупнейшими центрами Китая, что укрепит деловые, туристические и культурные связи.
В летнем расписании полёты из Южно-Сахалинска в Шанхай будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Южно-Сахалинска запланирован по четвергам в 23:55, прибытие в Шанхай – в 01:15 по пятницам. Обратный вылет из Шанхая – по пятницам в 02:15, прибытие в Южно-Сахалинск – в 09:15. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе авиакомпании, время указано местное для каждого аэропорта. Полёты будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне А319. Время в пути из Южно-Сахалинска в Шанхай составит четыре часа 20 минут. В продаже доступны авиабилеты класса «Бизнес» и «Эконом».
Пассажирам нового рейса доступен весь спектр дополнительных услуг и возможностей: можно приобрести билет в салон класса «Бизнес», выбрать место на борту, включая кресло повышенной комфортности, заранее на сайте со скидкой оплатить сверхнормативный багаж или воспользоваться бесплатной мультимедийной системой развлечений «Морошка».
Узнать подробнее о расписании полётов можно на сайте авиакомпании «Аврора» и в контакт-центре по многоканальному телефону 8-800-250-49-88 – звонки из всех городов и регионов России бесплатные. Шанхай – деловая столица Китая, крупнейший морской порт мира и один из главных финансовых центров, где прошлое встречается с будущим, традиции – с инновациями, а Восток – с Западом.
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