Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ 1 и 2 июля 2026 года в дневное время с 10:00 до 16:00 будет частично перекрыто движение через переезд «45 км ПК 1 железнодорожной станции Южно-Сахалинск – Грузовой» (улица Украинская г. Южно-Сахалинск).

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.