В Южно-Сахалинске ограничено движение на улице Рождественской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска напоминают об ограничении движения на улице Рождественской. Это связано с работами на тепловых сетях, которые проводит сахалинская коммунальная компания, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Так, улица Рождественская сейчас полностью перекрыта в районе строящегося дома №63. Ориентировочный срок работ - до 15 июля.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.