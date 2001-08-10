11:29, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске ограничено движение на улице Рождественской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Южно-Сахалинска напоминают об ограничении движения на улице Рождественской. Это связано с работами на тепловых сетях, которые проводит сахалинская коммунальная компания, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
Так, улица Рождественская сейчас полностью перекрыта в районе строящегося дома №63. Ориентировочный срок работ - до 15 июля.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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