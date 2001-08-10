17:17, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске завершили обновление мемориала «Боевое братство»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске Центральным элементом обновлённого памятного места стала бронзовая скульптурная группа завершились основные работы по обновлению мемориала «Боевое братство», расположенного на территории прихода Святителя Тихона Московского.
Центральным элементом обновлённого памятного места стала бронзовая скульптурная группа. В композиции объединены образы участников Афганской войны и специальной военной операции. Автор работы — петербургский скульптор Владислав Маначинский.
По замыслу автора, воины разных поколений стоят плечом к плечу, символизируя преемственность защитников Отечества.
На территории вокруг мемориала также провели благоустройство: установили скамейки и вазоны для цветочных композиций. Завершаются работы по подключению освещения.
«Ежегодно с 2010 года здесь проходят митинги и панихиды. Уверен, что у обновлённого монумента эта традиция продолжится. Мы обязаны сохранить память о героях, которые ценой жизни исполнили воинский долг», — отметил мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков.
В дальнейшем памятное место планируют дополнить вечным огнём.
Работы по увековечиванию памяти героев в Сахалинской области ведутся по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
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