В Дальнем готовят к открытию новый бульвар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по преображению общественного пространства в планировочном районе Дальнее. Речь идет о создании пешеходного бульвара, который расположится с южной стороны от улицы имени Бориса Полевого.
Данный объект был выбран жителями в ходе рейтингового голосования, проходившего в 2025 году, и вошел в число территорий-победителей. Финансирование и организационные мероприятия осуществляются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
В настоящее время строительные бригады уже вовлечены в активную фазу строительства. Как сообщил инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Пискун, в настоящий момент подрядная организация работает в рамках первого из трех запланированных этапов. Уже завершены мероприятия по монтажу гофрированных труб, предназначенных для прокладки кабелей наружного освещения и линий видеонаблюдения.
По словам представителя заказчика, прямо сейчас специалисты заняты уплотнением естественного грунта на территории объекта. Вслед за этим выполняется укладка геотекстильного полотна и производится отсыпка скальной породы. Только после завершения этих технологических процессов строители перейдут к формированию щебеночного основания. Далее полученный слой будет выровнен и подготовлен под устройство финишного покрытия, которое будет выполнено из асфальтобетонной смеси и тротуарной плитки.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, итогом первого этапа благоустройства станет полноценная прогулочная зона. Пространство бульвара дополнят зеленые насаждениями: здесь появятся молодые деревья и декоративные кустарники. Для отдыхающих предусмотрена установка садовых лавочек и парковых качелей. Кроме того, территория будет оснащена современными светильниками и камерами системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности граждан в вечернее время.
Согласно графику производства работ, строители намерены сдать объект в эксплуатацию в середине августа текущего года.
Стоит отметить, что развитие данной общественной территории не ограничится одним сезоном. Благодаря высокой активности жителей областного центра при голосовании за объекты благоустройства в рамках программы ФКГС в этом году, проект получит свое продолжение. Следующий, второй этап обустройства бульвара включен в планы на 2027 год.
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