Сахалинская молодежь смотрит триллеры с Акиньшиной и читает любовные романы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно- Сахалинск, РФ — Сервис «КИОН Музыка», онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки», входящие в группу компаний МТС, специально ко Дню молодежи проанализировали предпочтения среди молодых жителей Сахалина в области развлекательного контента.

Самыми популярными жанрами кино и сериалов стали триллеры и детективы. Лидером по просмотрам в онлайн-кинотеатре КИОН среди аудитории от 18 до 35 лет оказался детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. На втором месте – первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским под названием «Резервация». Замыкает тройку лидеров «Черное солнце» - остросюжетный детектив с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым.

Среди музыкальных предпочтений у сахалинской молодежи лидируют поп, танцевальная музыка и рэп. Самыми популярными исполнителями первой половины 2026 года стали: Алексей Воробьёв с хитом «Сумасшедшая», СДП с песней «Сыпь, гармоника!» и HOLLYFLAME с композицией «За твоим домом».

Что касается литературных предпочтений, то симпатии молодых островитян на стороне любовных романов и современной литературы. Самым популярным автором 2026 года на Сахалине стала ирландская писательница Хлоя Уолш со своими бестселлерами «Зацепить 13-го» и «Удержать 13-го».