Сахалинка-участница Великой Отечественной войны Евгения Сахарук отмечает 93-й день рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня жительница Южно-Сахалинска, участница Великой Отечественной войны Евгения Семеновна Сахарук отмечает 93-летие. От имени мэра Сергея Надсадина Евгению Семеновну поздравили представители администрации областного центра и городского совета ветеранов.

Евгении Семеновне вручили приветственный адрес и памятный подарок, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Именинница радушно встретила гостей, поблагодарив за внимание и добрые слова. Несмотря на почтенный возраст, Евгения Семеновна неизменно остается очень гостеприимным человеком, который щедро делится своим жизнелюбием и душевным теплом со всеми, кто приходит в ее дом.

Биография Евгении Семеновны Сахарук - это история мужества, стойкости и большой любви к жизни. Она родилась 25 июня 1933 года в деревне Худлин Кобринского района Брестской области в многодетной семье. В годы войны ее отец был председателем сельсовета. Во время оккупации Белоруссии он вместе с братом организовал партизанский отряд. Семья какое-то время жила в землянках в белорусских лесах, а маленькая Женя, которой тогда было всего 10 лет, помогала ухаживать за ранеными.

После освобождения Белоруссии в 1944 году партизанский отряд был расформирован. В 1953 году семья переехала на Сахалин. Здесь Евгения Семеновна почти 40 лет проработала на Южно-Сахалинском мелькомбинате, пройдя путь от рядового сотрудника до главного бухгалтера предприятия.

За добросовестный труд Евгения Семеновна Сахарук отмечена орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями и многочисленными наградами. В 2025 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Сахалинской области».