Спорт наука и культура станут главными направлениями фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящие выходные, 3 и 4 июля, в Южно-Сахалинске пройдет масштабный фестиваль «Крылья Сахалина-2026». Мероприятие традиционно развернется на трех тематических площадках, каждая из которых будет посвящена отдельному направлению: спорту, науке и культуре.

В первый день фестиваля, который выпадает на 3 июля, основная масса активностей начнется в полдень. При этом работа зон будет разделена по времени: спортивные локации принимают посетителей до 17:00, тогда как культурная площадка продолжит свою работу вплоть до 19:00 вечера. На Улице спорта для гостей организуют соревнования и показательные занятия по множеству дисциплин, включая баскетбол, каратэ, фехтование, кёрлинг, гольф и стрельбу из лука. Любители современных технологий смогут попробовать свои силы в киберспорте, а также посетить выставку ездового спорта с применением VR-очков и демонстрацией профессионального инвентаря. Кроме того, для участников подготовлены метание дротиков и выступления по скалолазанию с воздушной гимнастикой.

Параллельно на Улице науки будет работать передвижной комплекс «Лаборатория безопасности» и интерактивные точки, посвященные правилам дорожного движения. Свою зону представит и Сахалинский государственный университет: там развернется профориентационная площадка с лекциями, практическими мастер-классами и индивидуальными консультациями для абитуриентов. В свою очередь, Улица культуры предложит посетителям творческие занятия, иммерсивный спектакль, краеведческие и литературные викторины, а также интерактивные лектории об истории Сахалина. Своими активностями гостей порадуют «Сахалинский зоопарк» и Центр «Воин», который покажет выставку снаряжения и проведет занятия по тактической медицине.

Второй день фестиваля, 4 июля, начнется раньше — уже в 10:00 все желающие смогут попасть на площадки. В этот раз график работы также будет различаться: спортивная зона традиционно завершит прием гостей в 17:00, а вот культурная часть откроется с небольшим сдвигом — в 12:00, и проработает на час дольше, до 18:00. Программа второго дня обещает быть более насыщенной в плане единоборств: к уже имеющимся активностям добавятся показательные выступления по русской и греко-римской борьбе, дзюдо, самбо и боксу. Также зрителей ждут мастер-классы по пилонному спорту, полноценный фестиваль по джиу-джитсу и турнир по рукопашному бою «Крылья Сахалина».

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, организаторы предусмотрели и инфраструктуру для комфортного отдыха. На протяжении всего фестиваля для гостей будут функционировать фуд-корты с разнообразным питанием, детская игровая зона с аттракционами и настольными играми, а также лавки с сувенирной продукцией. Ознакомиться с деталями программы и полным расписанием можно на официальном сайте регионального ведомства.