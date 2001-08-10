Жителям Южно-Сахалинска расскажут о порядке признания малоимущими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента социальной политики ответят на вопросы, касающиеся процедуры признания граждан малоимущими с целью предоставления им жилых помещений по договору социального найма из муниципального фонда, рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

Звонки от горожан будут приниматься в пятницу 26 июня с 16.00 до 17.00 по телефону 300-712.