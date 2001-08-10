Школьники Южно-Сахалинска и Хэйхэ вместе спели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась онлайн-встреча между учащимися школы № 22 областного центра и их сверстниками из школы № 5 города Хэйхэ (Китайская Народная Республика). Мероприятие прошло в рамках реализации программы перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования на 2026-2027 годы, инициатива проведения которых получила поддержку президента России Владимира Путина.

Организованный телемост под названием «Сахалин и Хэйхэ: На связи!» стал логическим продолжением давнего партнерства двух учебных заведений. Как рассказал директор школы № 22 Владислав И, соглашение о сотрудничестве между школами было заключено полтора года назад. За это время сахалинские школьники и их китайские друзья уже не раз участвовали в дистанционных встречах, обменивались видеопоздравлениями, знакомились с обычаями и повседневной жизнью друг друга, а также лично встречались во время поездок.

«Мы организуем такие мероприятия, чтобы ребята имели возможность общаться, лучше узнавать друг друга, делиться самыми яркими событиями из своей жизни и школьной деятельности, — пояснил Владислав И. — Наши ученики уже побывали в Хэйхэ, и мы очень надеемся, что в скором времени китайские коллеги и школьники смогут приехать к нам с ответным визитом».

В школе № 22 вопросам развития международного сотрудничества уделяют повышенное внимание, особенно в части изучения китайского языка и культуры. В учебном заведении подчеркивают, что данный вектор активно поддерживают как родители, так и сами дети. Кроме того, определенная часть выпускников школы впоследствии поступает в высшие учебные заведения Китая.

В ходе телемоста участники обменялись приветствиями, творческими номерами и подготовленными видеопрезентациями. Китайские школьники выступили с вокальными и хореографическими композициями, а также продемонстрировали ролик о своей повседневной школьной жизни. Учащиеся из Южно-Сахалинска в ответ рассказали о собственных проектах — в частности, о проведении военно-патриотической игры «Зарница» и работе школьного медиацентра.

Одним из самых запоминающихся моментов встречи стало совместное исполнение знаменитой песни «Катюша». Первыми композицию исполнили ребята из Хэйхэ, после чего эстафету подхватили сахалинские школьники, аккомпанируя себе на балалайке. Этот творческий обмен стал яркой метафорой дружбы и культурной общности учащихся двух соседних стран.

Ученик школы № 22 Максим Шандиров отметил, что ребята хотели порадовать своих друзей исполнением народной песни. По его словам, подобные мероприятия дарят массу положительных эмоций и позволяют осознать, насколько значимо живое общение между школьниками из разных государств.

Активное содействие в проведении видеоконференции оказали выпускники школы № 22, прошедшие языковые стажировки в Китае. Как сообщили ТИА "Острова" в школе, они помогали участникам с переводом в режиме реального времени. Один из них, Савелий Солдатов, поделился, что для него это хорошая возможность обмена опытом и участия в культурном диалоге, который одинаково ценен и для нынешних учеников, и для выпускников, и для педагогов.

По итогам встречи стороны наметили планы на дальнейшее сотрудничество. Среди них — проведение новых онлайн-мероприятий, обмен образовательными и творческими инициативами, а также организация взаимных поездок для школьников и учителей.