20 тысяч цветов украсят Поронайск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Поронайске стартовал ежегодный летний этап озеленения общественных территорий. В работе традиционно приняли участие работники МУП "ПКК-1" и активисты Единой России.

За два этапа в городе появится 20 тысяч ярких цветов - герани, бегонии, пеларгонии, виолы и бархатцев. Сегодня будет высажено около 9 тысяч растений.

Озеленение охватит весь муниципальный округ. В перечень территорий вошли - центральные скверы на городской площади, городской парк, сквер Тайхо Коки, территории учреждений образования, культуры и спорта, сельские населенные пункты.

«Такое общее дело – лучшее доказательство того, что мы любим Поронайск и заботимся о нём. Продолжаем работать, впереди ещё много планов по благоустройству», - поделился мэр Поронайского городского округа Антон Иванович Карпуков.