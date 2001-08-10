20 тысяч цветов украсят Поронайск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в Поронайске стартовал ежегодный летний этап озеленения общественных территорий. В работе традиционно приняли участие работники МУП "ПКК-1" и активисты Единой России.
За два этапа в городе появится 20 тысяч ярких цветов - герани, бегонии, пеларгонии, виолы и бархатцев. Сегодня будет высажено около 9 тысяч растений.
Озеленение охватит весь муниципальный округ. В перечень территорий вошли - центральные скверы на городской площади, городской парк, сквер Тайхо Коки, территории учреждений образования, культуры и спорта, сельские населенные пункты.
«Такое общее дело – лучшее доказательство того, что мы любим Поронайск и заботимся о нём. Продолжаем работать, впереди ещё много планов по благоустройству», - поделился мэр Поронайского городского округа Антон Иванович Карпуков.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:11 Сегодня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
10:45 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
11:00 Сегодня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
17:16 4 Июня Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль
13:21 5 Июня Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
09:40 5 Июня Сотрудники автоинспекции пресекли 155 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
Выбор редакции
- 11:00 Сегодня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
- 10:55 9 Июня Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
- 09:57 8 Июня В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
- 12:16 5 Июня Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?