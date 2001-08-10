Новые самолеты Ил-114-300 поступят на Камчатку в 2028–2029 годах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатский край войдет в число первых регионов России, где начнется эксплуатация новых пассажирских самолетов Ил-114-300. Обновление регионального авиапарка стартует после начала серийных поставок воздушных судов, передает ТК «41 РЕГИОН» со ссылкой на правительство края.
Самолет Ил-114-300 получил сертификат, подтверждающий готовность к серийному производству и эксплуатации. Предполагается, что сперва на Камчатку поступят три таких воздушных судна. В дальнейшем парк будет расширяться.
Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, для региона обновление авиапарка имеет особое значение, поскольку именно авиация обеспечивает транспортную связь между многими населенными пунктами полуострова. По его словам, первые самолеты могут поступить в край в 2028–2029 годах.
Ил-114-300 рассчитан на перевозку от 50 до 68 пассажиров. Самолет способен работать в сложных погодных условиях, выполнять рейсы в северных широтах и использовать аэродромы с короткими взлетно-посадочными полосами, в том числе грунтовыми. Дальность полета при максимальной загрузке достигает 1900 километров.
Планируется, что новые самолеты будут эксплуатироваться в том числе на маршрутах «Камчатского авиационного предприятия» и постепенно заменят Ан-24 и Ан-26, которые сегодня выполняют значительную часть внутрирегиональных перевозок.
Программа создания Ил-114-300 реализуется в рамках развития отечественного авиастроения и модернизации региональных авиаперевозок.
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