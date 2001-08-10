Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2026
Сейчас 20:37
73,26|85,28
На дороге Курильск – аэропорт Буревестник автомобиль врезался в ограждение и перевернулся
11:25, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские работодатели предлагают молодежи почти 4,7 тысячи вакансий

Сахалинские работодатели предлагают молодежи почти 4,7 тысячи вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале «Работа России» островные компании разместили для молодых соискателей 4697 предложений. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном Кадровом центре, отсутствие опыта не закрывает молодежи путь к высокой зарплате – например, воспитатели и юристы могут претендовать на доход от 110 тысяч рублей.

Работодатели Сахалинской области с начала 2026 года активно ищут сотрудников без стажа. Чаще всего компании ждут бухгалтеров, воспитателей, водителей, юристов и электромонтеров. Также открыты вакансии в социальной сфере, энергетике, образовании, строительстве, торговле и сфере услуг. Средняя зарплата по этим позициям достигает 70–80 тысяч рублей.

Отдельные предложения заметно превышают средний уровень. ООО «Региональный центр Консультант» готов платить юрисконсульту 110 тысяч рублей. «Сахалинэнерго» приглашает электрика с окладом 100 тысяч рублей. ГКУДПО «Центр содействия семейному устройству “Феникс”» предлагает воспитателю 112 тысяч рублей.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула: отсутствие опыта не становится приговором. Предприниматели охотно рассматривают начинающих специалистов, если те заинтересованы, готовы учиться и развиваться. Главное – построить понятный маршрут: от выбора профессии и учебы до первого рабочего места.

Карьерные консультанты помогают соискателям разобраться в требованиях нанимателей, подобрать направление, подготовить отклик и, при необходимости, пройти обучение или переобучение. С 2026 года Сахалинская область участвует в федеральном проекте по профориентации молодежи нацпроекта «Кадры», который инициировал президент Владимир Путин. Этот проект знакомит школьников и студентов с рынком труда и реальными возможностями региона.

Получить консультацию по вакансиям, составлению резюме и поиску работы можно в любом филиале регионального Кадрового центра.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?