Сахалинские работодатели предлагают молодежи почти 4,7 тысячи вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале «Работа России» островные компании разместили для молодых соискателей 4697 предложений. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном Кадровом центре, отсутствие опыта не закрывает молодежи путь к высокой зарплате – например, воспитатели и юристы могут претендовать на доход от 110 тысяч рублей.

Работодатели Сахалинской области с начала 2026 года активно ищут сотрудников без стажа. Чаще всего компании ждут бухгалтеров, воспитателей, водителей, юристов и электромонтеров. Также открыты вакансии в социальной сфере, энергетике, образовании, строительстве, торговле и сфере услуг. Средняя зарплата по этим позициям достигает 70–80 тысяч рублей.

Отдельные предложения заметно превышают средний уровень. ООО «Региональный центр Консультант» готов платить юрисконсульту 110 тысяч рублей. «Сахалинэнерго» приглашает электрика с окладом 100 тысяч рублей. ГКУДПО «Центр содействия семейному устройству “Феникс”» предлагает воспитателю 112 тысяч рублей.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула: отсутствие опыта не становится приговором. Предприниматели охотно рассматривают начинающих специалистов, если те заинтересованы, готовы учиться и развиваться. Главное – построить понятный маршрут: от выбора профессии и учебы до первого рабочего места.

Карьерные консультанты помогают соискателям разобраться в требованиях нанимателей, подобрать направление, подготовить отклик и, при необходимости, пройти обучение или переобучение. С 2026 года Сахалинская область участвует в федеральном проекте по профориентации молодежи нацпроекта «Кадры», который инициировал президент Владимир Путин. Этот проект знакомит школьников и студентов с рынком труда и реальными возможностями региона.

Получить консультацию по вакансиям, составлению резюме и поиску работы можно в любом филиале регионального Кадрового центра.