На Сахалине в "Школе 21" прошёл мастер-класс "Прожарка резюме"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В региональном кампусе «Школы 21» в г. Южно-Сахалинске для участников «бассейна» состоялся мастер-класс на тему: «Прожарка резюме». В ходе встречи эксперт разобрала типичные ошибки соискателей и дала пошаговые инструкции по созданию эффективного документа, который привлекает внимание работодателей.
Особое внимание было уделено тому, как правильно описывать свой опыт, делая акцент на достижениях и конкретных результатах, а не на формальном перечислении должностных обязанностей.
«Во-первых, адаптируйте резюме под конкретную вакансию. Во-вторых, сделайте фокус на результатах, цифрах и актуальности. И в-третьих, добавьте ссылки на сертификаты, грамоты, проекты или публикации, если они соответствуют для желаемой должности», — подчеркнула спикер Юлия Лустина.
Напомним, что приём заявок на участие в «бассейне», который стартует 22 июня, уже открыт по ссылке: clck.ru/3TxL6h. «Бассейн» — это первый и самый интенсивный этап отбора, где участники самостоятельно, без помощи лектора и ментора, в течение 14 дней осваивают основы программирования и решают задачи, чтобы доказать свою мотивацию и логическое мышление.
В Сахалинской области реализуется национальный проект «Экономика данных», инициатором которого является Президент России Владимир Путин. Этот проект направлен на цифровую трансформацию и обеспечение экономики региона квалифицированными ИТ-кадрами.
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