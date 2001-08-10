Российский ИИ-ассистент для планирования путешествий будет запущен в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровой помощник для организации путешествий на базе генеративного ИИ будет запущен в этом году. Как рассказала в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова личный цифровой ассистент сможет подбирать варианты авиа- и железнодорожных билетов, отелей, туров.

Помощник будет действовать проактивно: если заметит, что пользователь интересуется путешествиями или приближается сезон отпусков, - сам предложит различные варианты. В основе персонализации ассистента - история запросов, предпочтения по типу отдыха и доступные специальные предложения. Пользователь может уточнять в чате детали поездки, маршруты, сравнивать разные варианты. Функционал ассистента подразумевает также помощь в других задачах, например, при совершении покупок или планировании других финансовых задач.

По данным недавних исследований в России растет популярность нейросетей для поездок. В первом квартале 2026 года число запросов в ИИ-сервисах на тему путешествий вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными пользователями нейросетей для путешествий (40%) являются россияне в возрасте от 35 до 44 лет.