Сахалинцы учились китайской каллиграфии на мастер-классе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Тарасова организовали мастер-класс по китайской каллиграфии, который состоялся 30 мая 2026 года. Занятие привлекло островных жителей, интересующихся восточной культурой и традиционными искусствами, и прошло в рамках культурно-просветительской деятельности библиотеки.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, китайская каллиграфия представляет собой не просто технику письма, а целую философию, которая требует внутренней сосредоточенности, гармонии и терпения. Наставник познакомил участников с "четырьмя сокровищами кабинета" – традиционными инструментами каллиграфа: кистью, тушью, тушечницей и бумагой. Каждый присутствующий освоил базовые принципы работы с иероглифами и создал собственное произведение – написал иероглифы Небо и Деньги, которые символизируют духовные и материальные ценности.
Организатор мероприятия Мане Оганесян отметила, что занятия каллиграфией успокаивают, учат созерцательности и помогают человеку найти баланс между мыслью и действием. Когда участник выводит иероглиф, он вкладывает в каждую линию не только движение руки, но и состояние души. Именно поэтому каллиграф, по её словам, – это всегда одновременно и художник, и философ.
