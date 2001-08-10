ДЭК передала тактильные книги шести школам-интернатам Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ко Дню защиты детей Дальневосточная энергетическая компания (входит в Группу РусГидро) передала комплекты специальных книг в шесть учреждений Дальнего Востока, реализующих адаптированные программы обучения для детей с ограничениями по слуху или зрению. Их получили воспитанники специализированных школ-интернатов на Камчатке, в Якутии, в Хабаровске, Свободном (Амурская область), Владивостоке, и ученики двух специализированных классов общеобразовательной школы №24 г. Южно-Сахалинска.

Особенность подаренных изданий — применение специальных полиграфических технологий, которые позволяют детям тактильно воспринимать иллюстрации. Их отличает высокий контур изображений, выборочный лак с разной текстурой (гладкий и шершавый), движущиеся и объёмные элементы, аудиосопровождение, приложение на шрифте Брайля для самостоятельного чтения текста.

«Эти книги для нас — очень хорошее подспорье, — отмечает Оксана Опрятова, директор школы‑интерната в Петропавловске‑Камчатском. - Наши педагоги используют их в работе не только со слабовидящими воспитанниками, но и с детьми, имеющими нарушения слуха».

«Они помогают им открывать новый мир, полный знаний и впечатлений, а также способствуют эффективной социальной интеграции», — подчёркивает Татьяна Федотова, советник директора по воспитанию Якутской школы‑интерната.

Уникальные «говорящие» книги выпускаются фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» по заказу ПАО «РусГидро». Издания не поступают в свободную продажу, а распространяются адресно среди учреждений, работающих со слабовидящими детьми.

Акция проводится ежегодно.