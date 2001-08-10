Только 25% южносахалинцев считают современных детей счастливее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Только 25% жителей Южно-Сахалинска считают детство современных детей более счастливым, чем их собственное. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели опрос экономически активного населения города с 18 по 20 мая 2026 года, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе компании.

Противоположной точки зрения придерживаются 53% опрошенных. Ещё 22% респондентов затруднились с ответом. С возрастом позиция горожан становится категоричнее: среди жителей младше 35 лет 45% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих, а среди опрошенных старше 45 лет эта доля достигает 57%.

Уровень образования тоже влияет на восприятие. Участники со средним профессиональным образованием чаще называют современных детей более счастливыми (31%), чем респонденты с высшим образованием (20%). Наличие собственных детей также играет роль: родители в 35% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое, тогда как среди бездетных так считают только 16%.

В комментариях участники приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моём детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чём-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним – только со старшими».