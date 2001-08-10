МТС ускорила интернет в сахалинском "городе Чехова и Александра Второго"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС сообщает о модернизации сети мобильного интернета в Александровске-Сахалинском. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в центре бывшей столицы Сахалина выросла в среднем на 30%.
В центре Александровска-Сахалинского МТС перевела базовые станции 3G в стандарт LTE. В зону улучшения качества сети попали здания Мирового суда, историко-литературного музея, Дома культуры, МФЦ, а также жилые дома и объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Выполненные на сети работы позволили увеличить скорость мобильного интернета на треть, а также снизить общую нагрузку на сеть. Благодаря техническим улучшениям сахалинцы теперь могут использовать современные цифровые сервисы МТС и технологию VoLTE. Она даёт возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию.
Александровск-Сахалинский имеет богатую историю. Он был основан в 1881 году и назван в честь императора Александра Второго. В 1890 году город посетил Антон Павлович Чехов. Писатель провёл здесь значительное время, собирая материалы для книги о каторге «Остров Сахалин». Сейчас в городе открыт историко-литературный музей, посвященный Чехову. Также до 1947 года Александровск-Сахалинский был административным центром Сахалинской области. В самом городе и окрестностях расположено много исторических и природных достопримечательностей. К примеру, визитная карточка побережья - скалы «Три Брата».
«Чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми продуктами, мы непрерывно улучшаем качество сети на Сахалине и Курилах. Так, в 2025 году мы запустили новое LTE-покрытие в районе бухты Тихая и села Охотское, а также провели масштабный рефарминг сети в Южно-Сахалинске и Корсакове. В этом году модернизация сети проведена в южных и центральных районах области. Помимо населенных пунктов, мы усиливаем сеть высокоскоростного интернета на ключевых трассах региона, что особенно актуально в преддверии туристического сезона», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
