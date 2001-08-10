Змеи напали на детей в Холмском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмская городская прокуратура организовала проверку по факту нападения змей на детей. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий сотрудники проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства, регулирующего оказание медицинской помощи при укусе змеи.

Прокуроры установят все обстоятельства происшествия и выяснят, насколько своевременно и качественно медики оказали помощь пострадавшим детям. Особое внимание уделят тому, соблюдали ли медицинские учреждения санитарные нормы и правила в той местности, где произошло нападение.

Если проверка выявит нарушения, прокуратура примет меры реагирования. В ведомстве не уточнили, сколько детей пострадало и при каких именно обстоятельствах произошло нападение.