Сахалинцев приглашают в ботанический сад на бесплатные тренировки для стоп
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бесплатные тренировки для здоровья стоп стартуют 6 июня на территории Сахалинского ботанического сада. Занятия будут проходить по пятницам в 18:30, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
Тренировки проведёт руководитель школы «pro Физ-ру» и заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области Желтова Ольга Дмитриевна. Стопы играют ключевую роль в поддержании осанки, распределении нагрузки на опорно-двигательный аппарат и общем благополучии организма. Регулярные упражнения укрепляют мышцы и связки, улучшают кровообращение, предотвращают деформации и снижают риск травм.
Организаторы ждут на тренировки тех, кто много ходит или долго сидит, хочет снизить усталость в ногах, уменьшить нагрузку на спину и колени, заботится о профилактике плоскостопия или хочет мягко поработать с балансом и координацией. В программе – разминка для голеностопа, упражнения для свода стопы, тренировка баланса и координации, простые техники массажа самопомощи, а также время для расслабления и отдыха.
Участникам необходимо взять с собой бутылку воды, коврик для йоги или полотенце, удобную одежду, а также хорошее настроение. Занятия организовали в рамках региональной программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды» при поддержке Сахалинского ботанического сада БСИ ДВО РАН, министерства спорта Сахалинской области и школы «pro Физ-ру».
