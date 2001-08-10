Крупные банки начали повышать ставки по вкладам вопреки циклу смягчения ЦБ

Рынок сбережений в конце мая демонстрирует нетипичную динамику: на фоне плавного снижения ключевой ставки ЦБ ряд системно значимых банков точечно, но ощутимо повысил доходность по рублевым депозитам. Главный акцент игроки делают на борьбу за короткую ликвидность, пока рыночные ставки не ушли вниз вслед за регулятором.

Рост ставок на фоне снижения ключевой эксперты объясняют тремя факторами. Во-первых, банкам требуется краткосрочная ликвидность в период налоговых выплат и дивидендного сезона; регулятор ужесточает нормативы, что вынуждает перекупать пассивы. Во-вторых, розничное кредитование сохраняет высокую маржу, позволяя фондировать дорогие ссуды дорогими депозитами. В-третьих, это упреждающий маркетинг: ожидая снижения ставок осенью, банки хотят привлечь клиентов сейчас. Наиболее заметный шаг сделал ВТБ, улучшив условия в преддверии ПМЭФ-2026, ранее ставки подняли и другие игроки.

«Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до 4 месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним. Самая высокая ставка - для тех, кто уже сделал ВТБ основным финансовым партнером», - заявил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Для вкладчиков складывается окно возможностей: можно зафиксировать двузначную доходность на срок 3–6 месяцев. Наиболее привлекательные условия получают зарплатные и лояльные клиенты. Расширяется и инструментарий - например на рынке появился семейный накопительный счет для совместного планирования бюджета.

По оценке ВТБ, к концу апреля 2026 года объем средств населения на накопительных продуктах в России достиг 67,2 трлн рублей, увеличившись на 13% в годовом выражении. Аналитики ожидают, что агрессивная борьба за короткие деньги продолжится до середины лета, после чего доходность по депозитам начнет синхронизироваться с траекторией ключевой ставки.