На Сахалине правоохранители провели профилактическое мероприятие для студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском районе следователи, полицейские и сотрудники прокуратуры провели профилактическое мероприятие для учащихся Сахалинского политехнического центра

В преддверии летних каникул на базе ГБПОУ СПЦ №2, расположенного в Тымовском городском округе, состоялось профилактическое мероприятие с участием сотрудника следственного управления СК России по Сахалинской области, представителей прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Главной целью встречи стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также разъяснение правовых последствий управления питбайками (мотоциклами малой мощности) и другими видами мототранспорта, не предназначенными для передвижения по дорогам общего пользования.

В рамках профилактики правоохранители затронули широкий спектр тем:

Безопасность на дороге: учащимся на конкретных примерах разъяснили, почему выезд на питбайках, квадроциклах и скутерах на асфальтированные дороги и трассы смертельно опасен. Напомнили, что управление мототранспортом без прав (соответствующей категории), шлема и светоотражающих элементов влечет административную, а в случае ДТП с тяжкими последствиями — и уголовную ответственность.

Ответственность за нарушения: сотрудники ведомств подробно остановились на санкциях за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, а также на последствиях для родителей, чьи дети сели за руль питбайка.

Поведение в летний период: подросткам напомнили о правилах купания в необорудованных местах, запрете нахождения на стройках и крышах, мерах пожарной безопасности в лесах и необходимости соблюдения комендантского часа.

Представитель следственного управления Станислав Леонтьев акцентировал внимание на необратимости последствий при ДТП: травмы, полученные при падении с питбайка на высокой скорости, часто делают ребенка инвалидом. Сотрудники призвали учащихся не рисковать жизнью ради сиюминутных развлечений.

В завершение мероприятия гости пожелали ребятам безопасного летнего отдыха и призвали их ответственно относиться как к собственной жизни, так и к здоровью окружающих.