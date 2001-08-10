В Южно-Сахалинске ярмарка переносится из-за погоды

Перенос запланированной на 30 мая городской ярмарки вызвало ухудшение погодных условий – мероприятие состоится на неделю позже, 6 июня. Организаторы изменят локацию и запустят бесплатный транспорт для гостей: площадку разместят на улице Горнолыжной за парком «Россия – моя история», а шаттлы будут курсировать от площади Победы с утра до вечера.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии города, ярмарка будет работать с 9:00 до 16:00. С 11:00 до 13:00 организаторы подготовят для посетителей концертную программу. Бесплатные шаттлы обеспечат перевозку жителей от площади Победы до места проведения мероприятия на протяжении всего дня.

Водителям стоит учесть изменение дорожной ситуации: администрация введёт одностороннее движение в районе проведения ярмарки. Городские власти просят жителей планировать маршрут заранее.