Из-за циклона Сахалинэнерго переходит в режим повышенной готовности

Сахалинское ПАО «Сахалинэнерго» перевело 18 аварийно-восстановительных бригад в режим повышенной готовности в связи с приближающимся циклоном. Энергокомпания разработала и согласовала с местными властями, а также с управлениями по делам ГО и ЧС муниципальных образований порядок совместных действий при ликвидации последствий непогоды.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе энергокомпании, граждане могут отслеживать информацию о плановых и аварийных работах на линиях электропередачи. Для этого специалисты компании предлагают использовать сайт филиала «Распределительные сети». Также через этот ресурс жители оставляют заявки о нарушениях электроснабжения.

Альтернативный способ связи – отправка сообщения на номер телефона +7-903-767-60-16. Абонент должен указать в сообщении населенный пункт, улицу, номер дома и характер повреждения. Например: «Южно-Сахалинск, Ленина, 105, нет света (нет фазы или низкое напряжение)». Оператор принимает обращение и включает адрес в график ремонтных работ. Энергокомпания гарантирует ответ на заявку в течение 30 минут.