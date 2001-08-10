Школьников Южно-Сахалинска обучили защите от телефонных мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученики 8 "Г" класса средней школы № 22 Южно-Сахалинска получили практические навыки противодействия телефонным мошенникам. Сотрудники подведомственного учреждения Центра региональной цифровой трансформации регионального Минцифры провели для них специализированный урок по кибербезопасности в формате "Цифровой ликбез", посвятив занятие теме "Подозрительные звонки". Как рассказали ТИА "Острова" в Министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области, организаторы разобрали со школьниками реальные схемы обмана и дали четкие рекомендации по защите от подобных угроз.
Мобильные телефоны давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни – с их помощью люди общаются, учатся и получают доступ к информации. Однако, как подчеркнули спикеры на встрече, цифровые технологии несут и серьезные риски. Мошенники все чаще используют телефоны для обмана граждан: они звонят и представляются сотрудниками банков, государственных органов или знакомыми, чтобы выманить деньги или получить доступ к личным данным.
"Сегодняшнее занятие в школе – это не просто урок, а вклад в формирование культуры безопасного поведения в цифровой среде, – заявила Снежана Мирсаликова, администратор информационной безопасности вычислительной сети. – Мы видим, как дети активно вовлекаются в обсуждение, задают вопросы и проявляют интерес к теме. Важно, что ребята не только узнают о схемах мошенников, но и учатся критически мыслить, анализировать информацию и принимать взвешенные решения".
На уроке специалисты рассмотрели конкретные схемы телефонного мошенничества и дали школьникам практические советы по противодействию угрозам. Организаторы уделили особое внимание необходимости сохранять бдительность, не доверять незнакомцам, даже если те выглядят очень убедительно, и всегда перепроверять полученные данные. Участники мероприятия резюмировали: знание основных правил цифровой гигиены служит залогом безопасности как каждого человека, так и его близких.
Подобные уроки формируют у жителей Сахалинской области навыки безопасного поведения в цифровой среде и представляют собой важный шаг в реализации задач президентского национального проекта "Экономика данных".
