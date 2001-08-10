В сахалинской библиотеке обсудили строительство моста на материк

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова 20 мая 2026 года провела лекцию-встречу «Мост на Сахалин» в рамках просветительского проекта «Народный сахалинский гид». Мероприятие привлекло краеведов, преподавателей, студентов и жителей региона, которые интересуются инфраструктурным развитием Дальнего Востока. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, поводом для актуализации темы послужила дискуссия о строительстве транспортного перехода между Сахалином и материком – эту тему подняли на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля 2026 года во время празднования Дня коренных малочисленных народов России.

Гостем и спикером встречи выступил историк, краевед, лектор Российского общества «Знание» и гид-проводник Андрей Кафкан. Лектор подробно раскрыл исторические и инженерные предпосылки масштабного проекта. Он проследил эволюцию транспортного сообщения на острове – от узкоколейной рельсовой дороги, которую описал А.П. Чехов во время посещения Сахалина в 1890 году, до разветвлённой железнодорожной сети на юге острова. Особое внимание спикер уделил послевоенному периоду: в 1950–1953 годах строители возводили тоннель под проливом Невельского между мысами Погиби и Лазарев. Хотя грандиозную стройку приостановили, специалисты исторически рассматривают масштабную работу железнодорожников по перешивке более 700 километров полотна на общероссийский стандарт как один из подготовительных этапов к возведению мостового перехода. Андрей Кафкан также привёл примеры мирового опыта строительства сверхдлинных инженерных сооружений и отметил Крымский мост (19 км) как значимый российский прецедент.

Организаторы встречи сопроводили лекцию тематической книжной выставкой. Экспозиция включила издания по истории транспорта Дальнего Востока, архивные материалы о сахалинских железных дорогах, а также современные аналитические публикации о перспективах инфраструктурной интеграции региона. Для углублённого изучения темы сотрудники библиотеки рекомендовали посетителям раздел «Электронная библиотека «Сахалин и Курилы – острова утренней зари»», где систематизировали публикации и документы, отражающие многолетнюю дискуссию о строительстве моста. Формат клубного объединения подтвердил высокую востребованность библиотечных площадок для обсуждения стратегических вопросов развития территории. Подобные просветительские инициативы способствуют сохранению краеведческого наследия, формированию исторического сознания и стимулируют общественный интерес к долгосрочным инфраструктурным проектам Сахалинской области.