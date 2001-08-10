В сахалинской библиотеке обсудили строительство моста на материк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова 20 мая 2026 года провела лекцию-встречу «Мост на Сахалин» в рамках просветительского проекта «Народный сахалинский гид». Мероприятие привлекло краеведов, преподавателей, студентов и жителей региона, которые интересуются инфраструктурным развитием Дальнего Востока. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, поводом для актуализации темы послужила дискуссия о строительстве транспортного перехода между Сахалином и материком – эту тему подняли на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля 2026 года во время празднования Дня коренных малочисленных народов России.
Гостем и спикером встречи выступил историк, краевед, лектор Российского общества «Знание» и гид-проводник Андрей Кафкан. Лектор подробно раскрыл исторические и инженерные предпосылки масштабного проекта. Он проследил эволюцию транспортного сообщения на острове – от узкоколейной рельсовой дороги, которую описал А.П. Чехов во время посещения Сахалина в 1890 году, до разветвлённой железнодорожной сети на юге острова. Особое внимание спикер уделил послевоенному периоду: в 1950–1953 годах строители возводили тоннель под проливом Невельского между мысами Погиби и Лазарев. Хотя грандиозную стройку приостановили, специалисты исторически рассматривают масштабную работу железнодорожников по перешивке более 700 километров полотна на общероссийский стандарт как один из подготовительных этапов к возведению мостового перехода. Андрей Кафкан также привёл примеры мирового опыта строительства сверхдлинных инженерных сооружений и отметил Крымский мост (19 км) как значимый российский прецедент.
Организаторы встречи сопроводили лекцию тематической книжной выставкой. Экспозиция включила издания по истории транспорта Дальнего Востока, архивные материалы о сахалинских железных дорогах, а также современные аналитические публикации о перспективах инфраструктурной интеграции региона. Для углублённого изучения темы сотрудники библиотеки рекомендовали посетителям раздел «Электронная библиотека «Сахалин и Курилы – острова утренней зари»», где систематизировали публикации и документы, отражающие многолетнюю дискуссию о строительстве моста. Формат клубного объединения подтвердил высокую востребованность библиотечных площадок для обсуждения стратегических вопросов развития территории. Подобные просветительские инициативы способствуют сохранению краеведческого наследия, формированию исторического сознания и стимулируют общественный интерес к долгосрочным инфраструктурным проектам Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня Гигантские рога лося нашли в Кроноцком заповеднике на Камчатке
10:16 Сегодня За сутки на Сахалине инспектор задержали 2 пьяных водителей и 13 – без прав
10:09 Сегодня На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
09:36 Сегодня Названы породы кошек и собак чаще всего пропадающих в Сахалинской области
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 11:16 Сегодня Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
- 10:54 Вчера Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 19 Мая XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?