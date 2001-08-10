МТС прокачала сеть в "пещерном краю" Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Смирныховском районе Сахалинской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в центральной части острова выросла в среднем на 35%.
МТС провела рефарминг (перевод) более 80% базовых станций 3G в стандарт LTE в ряде населённых пунктов Смирныховского района – селах Победино, Буюклы, Рощино и поселке Смирных. Выполненные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных более чем на треть. Благодаря техническим улучшениям сахалинцы с комфортом теперь могут использовать технологию VoLTE. Она даёт возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.
Смирныховский район – это географический центр Сахалина. Территорию района пересекает линия, по которой в начале 20 века проходила граница между Российской и Японской империей. Также здесь находится много исторических и природных достопримечательностей - государственный природный заказник «Восточный», гора Вайда. Это древнее рифовое образование верхнеюрского периода, которое служит эталоном карстового ландшафта на Сахалине. На горе обнаружено более 24 карстовых полостей, среди которых живописная Вайдинская пещера с тремя ярусами и сталактитами, напоминающими по форме торт. Благодаря запуску LTE-сети МТС, местные жители и туристы, посещающие эти локации с экскурсией, могут теперь комфортно использовать самые современные цифровые сервисы, навигаторы и социальные сети.
«Проект по масштабному рефармингу сети МТС в Сахалинской области продолжается. В 2025 году мы обновили LTE-сеть в Южно-Сахалинске, Корсакове и Троицком. В этом году уже провели работы в южных районах области – Долинском, Анивском и Корсаковском. Помимо населенных пунктов, мы усиливаем сеть высокоскоростного интернета на ключевых трассах региона, что особенно актуально в преддверии летнего туристического сезона», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
