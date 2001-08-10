Почти 100 сахалинских компаний представят вакансии на Всероссийской ярмарки трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Среди участников — работодатели промышленной, сельскохозяйственной, строительной отраслей, предприятия сферы информационных технологий, здравоохранения и другие. Они представят около тысячи вакансий с зарплатами до 350 тыс. рублей.

В муниципалитетах пройдут очные и онлайн-ярмарки вакансий, экспресс-собеседования, открытые отборы, экскурсии, карьерные консультации, мастер-классы по подготовке к собеседованию.

Отдельным блоком федерального этапа станет Фестиваль профессий. Для школьников и студентов подготовят профориентационные площадки, телемосты «Учись и работай на Сахалине», дни карьеры, профтуры на предприятия и интерактивные форматы.

Особое внимание уделят гражданам с инвалидностью, участникам СВО и их близким. Карьерные и кадровые консультанты службы занятости расскажут о мерах поддержки, возможностях обучения, трудоустройства, самозанятости и открытия собственного дела.

«Ярмарка — это возможность для каждого участника определить свой дальнейший профессиональный маршрут. Сюда могут прийти подростки, студенты, выпускники без опыта, соискатели старшего возраста и специалисты, которые хотят сменить сферу деятельности. Региональный этап ярмарки, который прошел в апреле, уже показал хороший результат: 119 ведущих работодателей представили почти 1200 вакансий, площадки посетили 2087 человек, каждый восьмой получил предложение о работе», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Подробная информация о площадках и программе федерального этапа ярмарки, который пройдет в рамках нацпроекта «Кадры», появится позже на сайте и в социальных сетях Кадрового центра Сахалинской области.