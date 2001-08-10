Юных сахалинцев приглашают на бесплатные занятия по правильному питанию

Школа «Pro Физ-ру» объявляет набор детей и подростков от 10 до 17 лет в группы по снижению веса. Проект стартует с 1 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Занятия проводятся бесплатно по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 213, Дом быта, 3 этаж.

Участников ждут разнообразные тренировки, лекции с нутрициологом-педиатром, обследование в областном врачебно-физкультурном диспансере. Курсы помогут сформировать полезные привычки, улучшить физическую форму и укрепить здоровье в комфортной и поддерживающей атмосфере.

Предварительная запись по телефону: +7 (962) 118-09-90. Количество мест ограничено.

