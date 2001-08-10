В Южно-Сахалинске продолжаются масштабные работы по обновлению дорожного полотна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются масштабные работы по обновлению дорожного полотна на нескольких участках городских магистралей. Специалисты подрядных организаций уже завершили один из этапов и перешли к укладке нового покрытия.
На участке улицы Леонова (на отрезке от улицы Хабаровской до Коммунистического проспекта) дорожники закончили фрезерные работы. В настоящий момент ведется укладка нового асфальтового покрытия, общая площадь которого превышает полторы тысячи квадратных метров.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, на данном объекте задействованы 10 дорожных рабочих и 12 единиц специализированной техники. В парк задействованных машин входят два асфальтоукладчика, гудронатор для обработки основания дороги, погрузчик, семь самосвалов, обеспечивающих доставку материалов, а также два катка для уплотнения уложенной смеси. Такую информацию озвучил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.
После того как работы на улице Леонова будут закончены, дорожные бригады приступят к ремонту на улице Карла Маркса. Речь идет об участке от улицы Вокзальной до улицы Амурской. Укладка нового асфальта здесь стартует после завершения мероприятий по обустройству тротуаров на отрезке от улицы Амурской до улицы Ленина.
Параллельно указанным работам проводится локальный ямочный ремонт на улице Чехова (на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Победы). Подрядчик планирует завершить эти работы в течение текущего дня (2026 год).
В областном центре напоминают, что задача по приведению дорог в нормативное состояние во всех муниципалитетах к началу летнего сезона поставлена губернатором Валерием Лимаренко. Основной объем ямочного ремонта в центральной части Южно-Сахалинска уже находится на финальной стадии. Ход обновления дорожного покрытия на городских магистралях держит на личном контроле мэр Сергей Надсадин — градоначальник регулярно проводит инспекции на ремонтируемых участках.
