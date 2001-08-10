Нейросети помогают следить за состоянием дорог в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают применять комплекс нейросетевой аналитики для контроля состояния дорог – специальный автомобиль с камерами высокого разрешения фиксирует нарушения и передает данные профильным структурам. Система помогает оперативно дополнять уже сформированный план ремонта, выявляя точечные недочеты: от дефектов асфальта и стертой разметки до повреждений бордюров, дорожных знаков, граффити и переполненных урн.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель начальника отдела по содержанию автомобильных дорог Павел Терёхин объяснил принцип работы комплекса: машина проезжает по маршруту и передает данные на облачную платформу, затем специалисты подтверждают дефекты, и система автоматически направляет заявки подрядным организациям. После зимнего периода комплекс зафиксировал 715 повреждений асфальтобетонного покрытия – на данный момент рабочие устранили порядка 60 процентов из них, остальные участки приведут в порядок в ближайшее время. Автоматизация ускоряет формирование наряд-заказов и обеспечивает комплексный подход: нейросеть работает круглый год, фиксируя дефекты как зимнего, так и летнего содержания дорог.
В областном центре сейчас идет активный сезон дорожного ремонта. Глава островного региона Валерий Лимаренко поставил перед муниципалитетами задачу привести улицы в порядок до 12 июня. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил дорожным службам завершить основной объем работ раньше – к майским праздникам. Подрядные организации устраняют мелкие дефекты и восстанавливают покрытие «большими картами», а цифровая система позволяет чиновникам оперативно корректировать график ремонтных работ.
Еще материалы в рубрике:
Это читают
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
10:21 24 Апреля За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 3621 нарушение ПДД
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
- 12:16 Вчера На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 Вчера Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
- 11:48 29 Апреля Более 130 жителей с инвалидностью нашли работу в Сахалинской области за четыре месяца
- 13:11 28 Апреля Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
