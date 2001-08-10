Нейросети помогают следить за состоянием дорог в Южно-Сахалинске

Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают применять комплекс нейросетевой аналитики для контроля состояния дорог – специальный автомобиль с камерами высокого разрешения фиксирует нарушения и передает данные профильным структурам. Система помогает оперативно дополнять уже сформированный план ремонта, выявляя точечные недочеты: от дефектов асфальта и стертой разметки до повреждений бордюров, дорожных знаков, граффити и переполненных урн.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель начальника отдела по содержанию автомобильных дорог Павел Терёхин объяснил принцип работы комплекса: машина проезжает по маршруту и передает данные на облачную платформу, затем специалисты подтверждают дефекты, и система автоматически направляет заявки подрядным организациям. После зимнего периода комплекс зафиксировал 715 повреждений асфальтобетонного покрытия – на данный момент рабочие устранили порядка 60 процентов из них, остальные участки приведут в порядок в ближайшее время. Автоматизация ускоряет формирование наряд-заказов и обеспечивает комплексный подход: нейросеть работает круглый год, фиксируя дефекты как зимнего, так и летнего содержания дорог.

В областном центре сейчас идет активный сезон дорожного ремонта. Глава островного региона Валерий Лимаренко поставил перед муниципалитетами задачу привести улицы в порядок до 12 июня. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил дорожным службам завершить основной объем работ раньше – к майским праздникам. Подрядные организации устраняют мелкие дефекты и восстанавливают покрытие «большими картами», а цифровая система позволяет чиновникам оперативно корректировать график ремонтных работ.