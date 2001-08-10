Эксперт ВТБ: массовых рисков в жилищном строительстве нет

ВТБ не видит системных рисков в отрасли жилищного строительства. Долгосрочный спрос на новое жилье будет поддерживаться износом существующего жилого фонда, привлекательностью крупных городов, межрегиональной миграцией. Об этом рассказал ТАСС руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

«Проблемы у отдельных компаний, наверное, могут быть, и, скорее всего, будут, но ничего похожего на какую-то массовую проблематику я не вижу. Есть зоны портфеля, где у нас гораздо больше опасений. Что касается жилой стройки, пока мы остаемся оптимистами», - сказал он.

Для многих людей вложения в недвижимость не только потребительская вещь, но и механизм сбережения, подчеркнул Розинский.

«Второй аргумент: если мы с вами посмотрим на историю жилищного строительства в нашей стране и возьмем советский период. Например, квартиры, куда переехали герои фильма «Покровские ворота», уже завершают свой жизненный цикл, становятся не очень пригодными для жилья. Потому что прошло около семидесяти лет. Те квартиры, где жила Надя и герой Мягкова из «Иронии судьбы» – перестанут быть пригодными для проживания в ближайшие десять лет. Их уже пора массово заменять», - добавил он.

Еще один аргумент за дальнейший рост спроса на новое жилье - привлекательность больших городов, а также регионов с теплым климатом. «Такие макро-истории фундаментально, на мой взгляд, определяют позитивное будущее жилое стройки. Если говорить уже о компаниях, то, конечно, отдельные проблемы могут быть, но при практичном и продуманном подходе они вполне решаемы», - заключил Розинский.