Жители Сахалина и Курил выбирают объекты для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21 апреля 2026 года на Сахалине и Курилах стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства 2027 года. Операторы горячей линии министерства ЖКХ региона уже помогают жителям разобраться в процедуре выбора – из 52 предложенных территорий в каждом районе победит только один объект, набравший наибольшее количество голосов островитян, достигших 14 лет. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Начальник управления информации ЖКХ Сахалинской области Татьяна Букреева отметила: рейтинговое онлайн-голосование проводят в регионе шестой год подряд, большинство жителей уже знают алгоритм выбора территории, а новичкам или тем, кто испытывает трудности, операторы горячей линии предоставляют полную консультацию.

Специалисты кол-центра принимают звонки с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 (воскресенье – выходной) по номеру 8 800 302 00-65 со стационарного телефона или *0065 – с мобильного.

Также жители направляют письменные заявки через мессенджер MAX по номеру 8 924 884 42 03, указав полное имя, точный адрес и суть вопроса; телефонные звонки через мессенджер не предусмотрены, при обращении номер телефона в некоторых случаях остается скрытым.

В этом году островитяне выбирают из 52 общественных пространств: 8 территорий вынесли на голосование в Южно-Сахалинске, 5 – в Анивском районе, 4 – в Курильском районе. По три объекта предложили жителям Александровск-Сахалинского, Макаровского, Невельского, Охинского и Поронайского районов. Каждый житель, которому уже исполнилось 14 лет, может самостоятельно проголосовать за понравившуюся зону через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратиться за помощью к волонтерам.

Победителя в каждом районе определяет простое правило: объект, набравший наибольшее количество голосов, признают лучшим и включат в план благоустройства на 2027 год.