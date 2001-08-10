Жители Сахалина и Курил выбирают объекты для благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 21 апреля 2026 года на Сахалине и Курилах стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства 2027 года. Операторы горячей линии министерства ЖКХ региона уже помогают жителям разобраться в процедуре выбора – из 52 предложенных территорий в каждом районе победит только один объект, набравший наибольшее количество голосов островитян, достигших 14 лет. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Начальник управления информации ЖКХ Сахалинской области Татьяна Букреева отметила: рейтинговое онлайн-голосование проводят в регионе шестой год подряд, большинство жителей уже знают алгоритм выбора территории, а новичкам или тем, кто испытывает трудности, операторы горячей линии предоставляют полную консультацию.
Специалисты кол-центра принимают звонки с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 (воскресенье – выходной) по номеру 8 800 302 00-65 со стационарного телефона или *0065 – с мобильного.
Также жители направляют письменные заявки через мессенджер MAX по номеру 8 924 884 42 03, указав полное имя, точный адрес и суть вопроса; телефонные звонки через мессенджер не предусмотрены, при обращении номер телефона в некоторых случаях остается скрытым.
В этом году островитяне выбирают из 52 общественных пространств: 8 территорий вынесли на голосование в Южно-Сахалинске, 5 – в Анивском районе, 4 – в Курильском районе. По три объекта предложили жителям Александровск-Сахалинского, Макаровского, Невельского, Охинского и Поронайского районов. Каждый житель, которому уже исполнилось 14 лет, может самостоятельно проголосовать за понравившуюся зону через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратиться за помощью к волонтерам.
Победителя в каждом районе определяет простое правило: объект, набравший наибольшее количество голосов, признают лучшим и включат в план благоустройства на 2027 год.
Это читают
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 12:16 Сегодня На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 Сегодня Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
- 11:48 Вчера Более 130 жителей с инвалидностью нашли работу в Сахалинской области за четыре месяца
- 13:11 28 Апреля Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
