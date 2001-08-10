ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В список новых доступных направлений вошли Греция, Израиль, Казахстан, Кипр и Турция. Для клиентов банка это возможность мгновенно переводить деньги любому получателю, даже если у него нет счета или карты в местном банке. Теперь сервис доступен в 12 странах, что позволяет миллионам россиян оперативно и безопасно поддерживать близких за пределами РФ.

«Мы видим растущий спрос на международные переводы с выдачей наличных – это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платёжные системы. Расширение географии до 12 стран - наш вклад в доступность финансовых услуг для россиян, где бы они ни находились. Оформить перевод можно всего за несколько минут в телефоне, а получатель снимает деньги в любом пункте выдачи наличных в стране назначения», - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Пользователи могут совершить перевод за рубеж с выдачей наличными в ВТБ Онлайн. Для этого достаточно указать страну и ФИО получателя, после отправки переводу будет присвоен специальный номер, который необходимо будет сказать получателю. Сообщив этот номер и показав паспорт, забрать деньги можно в любом пункте обслуживания страны получателя. Сегодня перевести средства таким способом можно в Азербайджан, Армению, Грецию, Израиль, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.