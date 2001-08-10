ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В список новых доступных направлений вошли Греция, Израиль, Казахстан, Кипр и Турция. Для клиентов банка это возможность мгновенно переводить деньги любому получателю, даже если у него нет счета или карты в местном банке. Теперь сервис доступен в 12 странах, что позволяет миллионам россиян оперативно и безопасно поддерживать близких за пределами РФ.
«Мы видим растущий спрос на международные переводы с выдачей наличных – это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платёжные системы. Расширение географии до 12 стран - наш вклад в доступность финансовых услуг для россиян, где бы они ни находились. Оформить перевод можно всего за несколько минут в телефоне, а получатель снимает деньги в любом пункте выдачи наличных в стране назначения», - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.
Пользователи могут совершить перевод за рубеж с выдачей наличными в ВТБ Онлайн. Для этого достаточно указать страну и ФИО получателя, после отправки переводу будет присвоен специальный номер, который необходимо будет сказать получателю. Сообщив этот номер и показав паспорт, забрать деньги можно в любом пункте обслуживания страны получателя. Сегодня перевести средства таким способом можно в Азербайджан, Армению, Грецию, Израиль, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.
Это читают
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
- 12:16 Сегодня На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 Сегодня Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
- 11:48 Вчера Более 130 жителей с инвалидностью нашли работу в Сахалинской области за четыре месяца
- 13:11 28 Апреля Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
