В Южно-Сахалинске прошел День призывника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участниками военно-патриотического мероприятия, организованного в рамках весенней призывной кампании на базе политехнического колледжа СахГУ, стали около ста студентов.

Военный комиссар Южно-Сахалинска, подполковник Евгений Тарабанько, обратился к молодым людям с приветственным словом. Он подчеркнул, что служба в армии считается важным этапом в жизни каждого мужчины, где приобретаются ценные навыки.

Также Евгений Тарабанько рассказал о возможностях получения высшего военного образования. В России действуют 47 военных вузов Министерства обороны. Он добавил, что некоторые учебные заведения принимают на обучение и девушек.

От администрации Южно-Сахалинска на встрече присутствовал заместитель директора департамента мобилизационной подготовки Вячеслав Ерошенко. Представитель ДОСААФ проинформировал студентов о возможности бесплатно получить водительское удостоверение категории «C» перед отправкой на службу.

Третьекурсник Денис Добров посетил День призывника уже во второй раз.

- На первом курсе мне запомнился мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, где мы отрабатывали навыки обработки и перевязки ран на манекенах. А сегодня была возможность разобрать и собрать автомат Калашникова. Это очень полезные навыки для будущей службы, – рассказал Денис Добров.

Цель мероприятия - популяризация военной службы, знакомство молодежи с возможностями обучения в военных вуза. По мнению организаторов, подобные встречи помогают будущим призывникам сделать осознанный выбор.