На юге Сахалина модернизируют морские порты для увеличения грузопотока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с главой Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Руководители обсудили развитие портовых мощностей на юге Сахалина.
- Совместно мы ведем важную работу по развитию морских портов в интересах региона. Модернизация инфраструктуры обеспечит рост грузопотока и повысит безопасность при обработке судов, - отметил глава области.
В частности, в Корсаковском морском порту реализуется проект «Логистический технопарк». Модернизация обеспечит заход грузовых судов с большей осадкой в Рыбный порт и Южный погрузочный район, что позволит увеличить грузооборот до 4,4 млн тонн в год.
До конца текущего года здесь планируют завершить реконструкцию причалов Рыбного порта. В этом году стартует реконструкция гидротехнических сооружений «Росморпорта». Также запланированы дноуглубительные работы, в результате которых будет сформирована акватория Рыбного порта, подходной канал к нему и акватория южного погрузочного района с проектной глубиной 11,4 метра.
- Мы видим личную заинтересованность губернатора в развитии портовых мощностей. Область оказывает поддержку в строительных работах, которые ведутся в Корсаковском морском порту. По реконструкции Корсакова у нас готовность полная. Ориентировочно в середине мая прибывает дноуглубительное судно. После оформления разрешительных документов работы стартуют, - прокомментировал Андрей Тарасенко.
Модернизацию проходит и морской порт Холмска. Здесь реконструируют береговые сооружения и входные молы для обеспечения пропускной способности и безопасной работы паромного комплекса. Обновлена техника Невельского морского порта. Компания закупила современные грузозахватные механизмы и планирует расширить контейнерные перевозки – собственным флотом доставлять на Сахалин из порта Владивостока продовольственные грузы, в том числе с ограниченными сроками хранения. Это позволит товарам с материка попадать на островные прилавки быстрее.
В повестку совещания также вошел вопрос о расширении учебного кластера для транспортной отрасли на базе Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко. До 1 сентября 2027 года учреждение планирует лицензировать еще три образовательные программы - «Докер-механизатор», «Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики по видам транспорта», «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов». Морское училище будет готовить кадры по заказам крупных предприятий – компаний «Русский краб», «Сахалинское морское пароходство», «Корсаковский морской порт», «Угольный морской порт Шахтерска». Для создания учебно-производственной базы учреждение подало заявку на грантовый конкурс Минпросвещения РФ, который проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 Сегодня Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:30 Сегодня Сахалинская фирма контрабандой вывезла в Китай стратегически важные товары
09:09 Сегодня Житель Камчатки устроил на улице стрельбу и бросался на людей с ножом
09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
10:23 17 Апреля Паром "Сахалин-9" возвращается на линию Ванино – Холмск
09:06 17 Апреля Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
- 09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
- 10:56 Вчера В Южно-Сахалинске обсудили некрасовский вопрос "Кому на Руси жить хорошо"
- 12:57 22 Апреля Генацвале, "Гиорги" продолжает радовать вас яркими событиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
