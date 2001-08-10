На юге Сахалина модернизируют морские порты для увеличения грузопотока

Губернатор Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с главой Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Руководители обсудили развитие портовых мощностей на юге Сахалина.

- Совместно мы ведем важную работу по развитию морских портов в интересах региона. Модернизация инфраструктуры обеспечит рост грузопотока и повысит безопасность при обработке судов, - отметил глава области.

В частности, в Корсаковском морском порту реализуется проект «Логистический технопарк». Модернизация обеспечит заход грузовых судов с большей осадкой в Рыбный порт и Южный погрузочный район, что позволит увеличить грузооборот до 4,4 млн тонн в год.

До конца текущего года здесь планируют завершить реконструкцию причалов Рыбного порта. В этом году стартует реконструкция гидротехнических сооружений «Росморпорта». Также запланированы дноуглубительные работы, в результате которых будет сформирована акватория Рыбного порта, подходной канал к нему и акватория южного погрузочного района с проектной глубиной 11,4 метра.

- Мы видим личную заинтересованность губернатора в развитии портовых мощностей. Область оказывает поддержку в строительных работах, которые ведутся в Корсаковском морском порту. По реконструкции Корсакова у нас готовность полная. Ориентировочно в середине мая прибывает дноуглубительное судно. После оформления разрешительных документов работы стартуют, - прокомментировал Андрей Тарасенко.

Модернизацию проходит и морской порт Холмска. Здесь реконструируют береговые сооружения и входные молы для обеспечения пропускной способности и безопасной работы паромного комплекса. Обновлена техника Невельского морского порта. Компания закупила современные грузозахватные механизмы и планирует расширить контейнерные перевозки – собственным флотом доставлять на Сахалин из порта Владивостока продовольственные грузы, в том числе с ограниченными сроками хранения. Это позволит товарам с материка попадать на островные прилавки быстрее.

В повестку совещания также вошел вопрос о расширении учебного кластера для транспортной отрасли на базе Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко. До 1 сентября 2027 года учреждение планирует лицензировать еще три образовательные программы - «Докер-механизатор», «Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики по видам транспорта», «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов». Морское училище будет готовить кадры по заказам крупных предприятий – компаний «Русский краб», «Сахалинское морское пароходство», «Корсаковский морской порт», «Угольный морской порт Шахтерска». Для создания учебно-производственной базы учреждение подало заявку на грантовый конкурс Минпросвещения РФ, который проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет».