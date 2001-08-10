К майским праздникам МТС ускорила интернет на юге Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в южных районах Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета на юго-восточном и юго-западном побережье острова.
В зону улучшения качества сети МТС попали более 80% базовых станций в Долинском, Корсаковском, Анивском, Макаровском и Холмском районах Сахалинской области. Проведенные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных более чем на треть.
Благодаря техническим улучшениям сахалинцы с комфортом теперь могут использовать технологию VoLTE. Она даёт возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.
«Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети МТС в Сахалинской области. В 2025 году мы обновили LTE-сеть в Южно-Сахалинске, Корсакове и Троицком. В этом году сосредоточились на южных и центральных районах острова. Помимо населенных пунктов, мы усиливаем сеть высокоскоростного интернета на ключевых трассах региона, что особенно актуально в преддверии летнего туристического сезона. В целом, обновленная телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать на острове инновационные цифровые решения – геоаналитику, интернет вещей и облачные технологии», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
