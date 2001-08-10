25 и 26 апреля в Смирныховском районе прогнозируют лавинную опасность

Сахалинское УГМС прогнозирует лавинную опасность на территории Смирныховского муниципального образования 25 и 26 апреля 2026 года. МЧС Сахалинской области держит обстановку на контроле и призывает жителей соблюдать осторожность. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области, в эти дни возможен самопроизвольный сход снежных масс со склонов.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Смирныховского района воздержаться от выхода в горную местность и не приближаться к крутым склонам. Лавинная опасность сохранится в течение двух суток – 25 и 26 апреля. Особую внимательность стоит проявить водителям и туристам, планирующим передвижение по территории муниципалитета.

При возникновении чрезвычайного происшествия жители могут немедленно сообщить о случившемся по единому номеру экстренных служб – 112. Операторы передадут вызов спасательным подразделениям. Обстановку в лавиноопасных зонах специалисты МЧС оценивают в режиме реального времени.