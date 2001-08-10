Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор организует двойной вывоз твердых коммунальных отходов на Сахалине в майские праздники – компания переходит на усиленный режим работы, чтобы избежать перенакопления мусора на контейнерных площадках. Особый контроль установят за точками сбора, которые переполняются даже в обычные дни. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Управление по обращению с отходами», перевозчики увеличат количество рейсов, а дежурные сотрудники с 9:00 до 18:00 будут принимать звонки от жителей.

Руководитель АО «Управление по обращению с отходами» Светлана Ярлыченко призвала водителей не парковать машины вблизи контейнерных площадок. Качество вывоза зависит в том числе от владельцев автомобилей – неправильная парковка сужает пространство для маневра мусоровозов и затрудняет их работу. Это приводит к захламлению мест накопления отходов, предупредила Ярлыченко.

В праздничные дни диспетчеры регионального оператора будут дежурить с 09:00 до 18:00 и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Граждане могут сообщить о переполненных контейнерах или невывозе мусора – все сигналы направят в компании-перевозчики для корректировки графиков. Такой подход обеспечит бесперебойную работу системы обращения с отходами в островном регионе.

Для вопросов по вывозу твердых коммунальных и раздельно собранных отходов жители Сахалина могут обратиться к диспетчеру по телефону +7 (4242) 55-61-66. Также действует прием сообщений через мессенджер MAКС по номеру 8-914-740-49-08 – необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон, адрес и описание проблемы. Звонки в приложении MAКС не принимаются, операторы работают ежедневно с 09:00 до 18:00.