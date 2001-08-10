На Сахалине "Управление по обращению с отходами" переходит на усиленный режим работы в праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор организует двойной вывоз твердых коммунальных отходов на Сахалине в майские праздники – компания переходит на усиленный режим работы, чтобы избежать перенакопления мусора на контейнерных площадках. Особый контроль установят за точками сбора, которые переполняются даже в обычные дни. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Управление по обращению с отходами», перевозчики увеличат количество рейсов, а дежурные сотрудники с 9:00 до 18:00 будут принимать звонки от жителей.
Руководитель АО «Управление по обращению с отходами» Светлана Ярлыченко призвала водителей не парковать машины вблизи контейнерных площадок. Качество вывоза зависит в том числе от владельцев автомобилей – неправильная парковка сужает пространство для маневра мусоровозов и затрудняет их работу. Это приводит к захламлению мест накопления отходов, предупредила Ярлыченко.
В праздничные дни диспетчеры регионального оператора будут дежурить с 09:00 до 18:00 и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Граждане могут сообщить о переполненных контейнерах или невывозе мусора – все сигналы направят в компании-перевозчики для корректировки графиков. Такой подход обеспечит бесперебойную работу системы обращения с отходами в островном регионе.
Для вопросов по вывозу твердых коммунальных и раздельно собранных отходов жители Сахалина могут обратиться к диспетчеру по телефону +7 (4242) 55-61-66. Также действует прием сообщений через мессенджер MAКС по номеру 8-914-740-49-08 – необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон, адрес и описание проблемы. Звонки в приложении MAКС не принимаются, операторы работают ежедневно с 09:00 до 18:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 Сегодня Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:30 Сегодня Сахалинская фирма контрабандой вывезла в Китай стратегически важные товары
09:09 Сегодня Житель Камчатки устроил на улице стрельбу и бросался на людей с ножом
09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
10:23 17 Апреля Паром "Сахалин-9" возвращается на линию Ванино – Холмск
09:06 17 Апреля Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
- 09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
- 10:56 Вчера В Южно-Сахалинске обсудили некрасовский вопрос "Кому на Руси жить хорошо"
- 12:57 22 Апреля Генацвале, "Гиорги" продолжает радовать вас яркими событиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?