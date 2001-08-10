Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году в онлайн-голосовании приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан. Конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений, подчеркнул президент на церемонии вручения Всероссийской национальной премии «Служение».

«Местное самоуправление — это люди. Их активность, стремление делать всё, что от них зависит для улучшения жизни наших граждан. Надо всемерно поддерживать эти инициативы. И сегодня рад объявить старт очередного сезона Всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. Так, в прошлом году в нём участвовали более 1,6 тысяч муниципальных образований. В онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллионов граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что на реализацию лучших проектов из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.

«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан. Лауреаты премии «Служение» тоже определяются на основе голосования жителей. Число участников такого голосования постоянно растёт. В этом году оно достигло более 1,5 миллионов человек. Ваш труд находит отклик у людей. Ещё раз сердечная вам за это благодарность», — сказал президент.

В основе программы «Формирование комфортной городской среды» лежит партпроект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии. Голосование по программе партия ежегодно проводит вместе с Минстроем. В новую Народную программу «Единой России» планируется включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 тысяч общественных территорий, а также реализацию 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. В нём участвуют 88 регионов РФ и Байконур. В четвертый раз к отбору присоединятся жители исторических регионов, чьи проекты в прошлом году получили почти 131 тысячу голосов. Голосование пройдёт в населённых пунктах с населением свыше 20 тысяч человек, а также в опорных населённых пунктах. Жители страны смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства: покрытие, малые формы, озеленение и освещение.

Отобранные по итогам голосования территории и дизайн-проекты лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета (федерального, регионального, местного) и внебюджетных источников.

Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтёров, которые будут работать во всех регионах, используя экосистему Добро.рф.

«Проект «Формирование комфортной городской среды» и Всероссийское голосование за объекты благоустройства — это комплексная инициатива по улучшению облика городов и сел, благодаря которой в Сахалинской области каждый год появляются новые, современные зоны активного отдыха для островитян. Программа приносит реальные результаты, и для сахалинцев и курильчан особенно ценна возможность внести вклад в достижение этих результатов. Жители островного региона уже шесть лет активно голосуют за инициативы по благоустройству, своим коллективным мнением выбирая те проекты, которые для них действительно важны. Как депутат, представляющий интересы сразу двух муниципалитетов, я вижу, какая серьезная борьба идет в процессе голосования: люди мобилизуются, рассказывают о ФКГС друг другу, собирают поддержку инициатив. Этот проект меняет к лучшему качество жизни населения, создавая новые площадки для семейного отдыха, занятий спортом, оздоровления людей. Сахалинское региональное отделение Единой России в рамках партийного проекта «Городская среда» будет и дальше всесторонне поддерживать эту федеральную инициативу не только информационно, но и практически: наш волонтерский актив помогает собирать голоса за проекты благоустройства. Пусть на Сахалине и Курилах будет больше благоустроенных территорий, а наши города и села становятся еще красивее», - отметил заместитель секретаря сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной думе Алексей Плотников.