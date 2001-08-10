Жители Тымовского добились ремонта автоматического пандуса через прокуратуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурор Тымовского района добился восстановления работы автоматического пандуса для маломобильных граждан в многоквартирном доме на улице Торговая. Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужила публикация Народного фронта в Сахалинской области.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, сотрудники ведомства провели проверку по факту неработающего подъемного устройства. Выявленные нарушения закона побудили прокурора внести представление главе муниципального образования «Тымовский муниципальный округ».
После рассмотрения этого представления специалисты управляющей организации безотлагательно восстановили функциональность пандуса. Кроме того, представители УК провели подробный инструктаж с супругой человека с ограниченными возможностями здоровья – они объяснили ей правила корректного использования оборудования.
Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья остается для прокуратуры безусловным приоритетом. Надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение законодательства в этой сфере на всей территории района.
