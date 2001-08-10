Предприниматели Южно-Сахалинска могут получить знак

Предприятия Южно-Сахалинска и области могут вступить в бизнес-клуб «Счастливая мама Сахалина» – его организовали при торгово-промышленной палате региона. Участники клуба бесплатно пройдут обучающие курсы по корпоративной социальной ответственности и поддержке семьи на работе.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, занятия помогут предпринимателям узнать о методах снижения кадрового оттока, создании гибких условий труда для родителей и о доступных государственных льготах. Самые активные участники смогут претендовать на региональный знак качества «Ответственный работодатель - счастливое материнство». Организаторы будут присуждать этот знак юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Южно-Сахалинска и островного региона.

Чтобы получить знак, компания должна иметь в штате беременных женщин, мам в отпуске по уходу за ребёнком или сотрудников с детьми – а также документально подтверждённые меры поддержки: материальную помощь, гибкий график, корпоративный материнский капитал и другие социальные гарантии. Цель инициативы – стимулировать бизнес внедрять корпоративные стандарты для поддержки семьи, материнства и демографии. Подробности – на сайте www.tppsakhalinclub.ru. Там же доступны материалы онлайн-курса, шаблоны документов и инструкции. Заявки на бесплатное обучение принимают по адресу linksakh@mail.ru, справки – по телефону +7(984)139-63-33.