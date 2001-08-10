Городские службы Южно-Сахалинска ведут ежечасный мониторинг в связи с прохождением циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск с самого утра находится под властью циклона, который принес на территорию муниципалитета сильные осадки.

По сообщению синоптиков, возможен подъем уровня воды в реках. В связи с этим городские службы ведут постоянный мониторинг водоемов - как в очном режиме, так и с помощью наблюдения за гидрологическими постами, которые установлены на всех водных объектах муниципалитета. Как отмечают в городском управлении по делам и ГО и ЧС, контроль за показателями датчиков ведется ежечасно. На данный момент все параметры находятся в норме.

В течение дня спасатели несколько раз выезжали в зоны, наиболее подверженные подтоплению, проводя очный мониторинг. Ситуация остается на особом контроле. В частности, сегодня поступил сигнал с улицы Горького, гдев районе ручья произошел засор ветками и другим мусором пропускного коллектора. В результате вода вышла на тротуар и проезжую часть. Проблемный участок оперативно расчищен, сейчас угроза подтопления отсутствует.

Вместе с тем фиксируются первые обращения от жителей частного сектора, обеспокоенных скоплением осадков на участках. Все сообщения отрабатываются адресно.

Добавим, в течение прошлого года на территории муниципалитета городские службы провели восстановительные работы на участках берегов рек Владимировки, Маяковского, Рогатки, Еланьки и других. Напомним, работа по берегоукреплению и расчистке рек в Южно-Сахалинске проводится по поручению мэра Сергея Надсадина.